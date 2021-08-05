Аренда электросамокатов в Подмосковье летом стала почти в 4 раза популярнее
Электросамокаты в Подмосковье арендовали летом уже в 3,7 раза чаще, чем год назад. Жители и гости области сделали свыше 650 тысяч поездок.
Наибольшую активность показали отдыхающие в Красногорске. Здесь с июня совершили 164 тысячи поездок на арендованных электросамокатах.
Следом идут Химки — 89 тысяч и Люберцы — 88 тысяч. Об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья.
Этим летом сервисы проката самокатов открыли еще в девяти городских округах.
Как вести себя на дороге?
В Минтрансе Подмосковья напомнили об основных правилах движения на электросамокате.
В первую очередь необходимо удостовериться в исправности тормозов. Затем — надеть защитную экипировку.
На самокате нельзя вдвоем. <…> При переходе дороги самокат надо везти рядом, а не ехать на нем
Жителям посоветовали не кататься в сильный дождь и ветер. А в многолюдных местах и парках важно понимать, что скорость движения ограничена 15 километрами в час.