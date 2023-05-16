Подмосковье 16 мая 2023, 12:43 КПО «Нева» в Солнечногорске поделился опытом с руководителями региональных операторов страны

Читать 360tv в

Руководители региональных операторов страны посетили КПО «Нева» в Солнечногорске. Комплекс поделился современным опытом по обращению с отходами. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ региона.

«Московская область — лидер среди регионов Российской Федерации, который полностью перешел на новую систему обращения с отходами. В 2021 и 2022 годах Российский экологический оператор подвел итоги „Зеленого рейтинга“. Среди регионов РФ Подмосковье дважды заняло перове место», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Реклама

«Нева» перерабатывает около 500 тысяч тонн отходов в год. Это единственный комплекс в России, в котором все процессы сортировки и переработки происходят внутри единого периметра. Такой подход позволяет снизить шумовую нагрузку, минимизировать запах и исключить загрязнение территории разлетающимися пакетами.

Отмечается, что 75% отходов на солнечногорском КПО идет на вторичную переработку. Делегация ознакомилась с процессом туннельного компостирования и технологической цепочкой сортировки, а также увидела современное автоматическое оборудование: барабанные, баллистические, магнитные и вихретоковые сепараторы для отбора мусора.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что большая рекультивация — восстановление поврежденных земель и ресурсов — бывших мусорных полигонов в Серпухове и Волоколамске закончится в 2023–2024 годах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».