Подмосковье 07 июня 2023, 17:13 Кожевенную мастерскую для трудоустройства бездомных открыли в Химках

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Уже 15 бездомных людей освоили новое ремесло и начали работать в кожевенной мастерской в Химках. Социальный проект открыли по благотворительной программе приюта «Теплый прием».

Один из тех, кто работает в мастерской — Олег Квартников. Еще недавно мужчина жил на улице. 12 лет назад ему частично ампутировали ноги — отморозил их на рыбалке. Потом еще пытался работать какое-то время, пока не начали отказывать конечности. Старый деревянный дом, в котором жил Олег, развалился, а документы потерялись.

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«Мы его нашли у мусорных контейнеров. Олег оказался очень адекватным. У него нет никаких зависимостей, даже к алкоголю. Он очень трудолюбив и он всегда шутит, не терял чувства юмора даже в той ситуации, когда у него очень болели ноги», — рассказала руководитель благотворительных программ приюта «Теплый прием» Татьяна Соколова.

Мужчину начали лечить. Заменили ему два тазобедренных сустава, сделали протезы. Теперь у него есть кров, еда и новое хобби — в приюте открыли первую в России кожевенную мастерскую для бездомных. Под руководством опытного мастера они учатся шить сумки, ремни, кошельки и другие аксессуары.

На президентский грант мастерскую оснастили по последнему слову техники — здесь есть даже промышленная швейная машинка. Занятия проходят трижды в неделю, с утра и до вечера. Время пролетает быстро, а мастерство растет.

Новую профессию уже освоили 15 бездомных. Теперь они снова смогут трудиться, приносить пользу обществу и зарабатывать на жизнь.

Социальные льготы в Московской области получают три миллиона жителей, отметил губернатор Андрей Воробьев. Среди них многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, ветераны и другие категории населения.