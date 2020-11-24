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    24 ноября 2020, 17:03

    Коврижка из Сергиева Посада выбилась в лидеры национального конкурса «Вкусы России»

    Андрей Иванов, Людмила Александрова

    Лакомство из подмосковного Сергиева Посада — коврижка, которую пекут по старинному рецепту, — выбилась в лидеры национального конкурса «Вкусы России». Отдать свой голос за нее можно на сайте проекта.

    На данный момент посадская коврижка уже набрала почти 13 тысяч голосов. Всего на конкурс подали более 500 заявок со всех концов России.

    По вкусу и рецепту она напоминает пряник, только в ее составе не должно быть никаких консервантов. В Сергиевом Посаде коврижку пекут из меда, муки, сахара и масла. В тесто добавляют еще солод, корицу и соль. Российские производители часто кладут вместо солода какао, но в Подмосковье коврижку готовят по старинному рецепту.

    Специалист по связям с общественностью АНКО «Монастырская трапеза» Татьяна Денисюк рассказала, что раньше такие коврижки пекли в православных обителях. После революции эта традиция исчезла. Ее возродили только в 1970-х годах прошлого века.

    Сейчас посадская коврижка занимает уже второе место. В конкурсе участвуют и другие продукты, которые производят в Московской области: луховицкие огурцы, подмосковный сыр, егорьевский мед, серпуховский биток, коломенская пастила, дмитровский картофель, можайское молоко и другие. Всего из региона на конкурс поступило 17 заявок.