Коврижка из Сергиева Посада выбилась в лидеры национального конкурса «Вкусы России»

На данный момент посадская коврижка уже набрала почти 13 тысяч голосов. Всего на конкурс подали более 500 заявок со всех концов России.

По вкусу и рецепту она напоминает пряник, только в ее составе не должно быть никаких консервантов. В Сергиевом Посаде коврижку пекут из меда, муки, сахара и масла. В тесто добавляют еще солод, корицу и соль. Российские производители часто кладут вместо солода какао, но в Подмосковье коврижку готовят по старинному рецепту.

Специалист по связям с общественностью АНКО «Монастырская трапеза» Татьяна Денисюк рассказала, что раньше такие коврижки пекли в православных обителях. После революции эта традиция исчезла. Ее возродили только в 1970-х годах прошлого века.

Сейчас посадская коврижка занимает уже второе место. В конкурсе участвуют и другие продукты, которые производят в Московской области: луховицкие огурцы, подмосковный сыр, егорьевский мед, серпуховский биток, коломенская пастила, дмитровский картофель, можайское молоко и другие. Всего из региона на конкурс поступило 17 заявок.