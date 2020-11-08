Рецепт в древних традициях. Как в Подмосковье готовят идеальную коврижку

Самые вкусные коврижки пекут в Подмосковье, а именно — в Сергиевом Посаде. Там готовят сладости без консервантов по древним традициям.

Жители России часто слышат фразу: «Ни за какие коврижки!» Но не все догадываются, что коврижки — это очень вкусное лакомство. Традиционно коврижку пекли в Троице-Сергиевой лавре. На этом производстве стоит нежный аромат пряной выпечки. Коврижка по вкусу и рецепту очень похожа на пряник. В составе только мед, мука, сахар, масло, солод, корица, соль и никаких консервантов.

В современных рецептах солод часто заменяют на какао. Но здесь коврижку пекут, соблюдая древние традиции. В Сергиевом Посаде история лакомства тесно переплелась с историей Троице-Сергиевой лавры.

«Это была дореволюционная традиция — в монастыре выпекать коврижки. И когда богомольцы приходили в лавру, их после службы угощали и давали коврижку с собой домой. <…> К сожалению, в советские годы эта традиция утратилась. Возобновить ее удалось только в 70-е годы прошлого столетия. Как раз в 70-е годы братья монастыря стали снова выпекать коврижку по старинному древнему рецепту», — рассказала специалист по связям с общественностью АНКО «Монастырская трапеза» Татьяна Денисюк.

Эту сладость раздавали богомольцам не просто так. Благодаря меду она долго хранилось. При этом оставалась мягкой и вкусной. Поэтому производители и сейчас соблюдают все правила при приготовлении коврижки. Тесто перемешивают 30 минут, добавляют начинку — грецкие орехи и чернослив. Запекают при температуре 180 градусов целый час.

В лавре считают свою коврижку самой лучшей в стране. Поэтому они отправили заявку на участие в новом конкурсе «Вкусы России». Победитель получит поддержку в продвижении свой продукции от Министерства сельского хозяйства России.

«Цель конкурса — рассказать про малоизвестные бренды, незарегистрированные товарные знаки, среди них и наша коврижка», — рассказала Татьяна Денисюк.

С посадской коврижкой будут соревноваться и знаменитый на все Подмосковье луховицкий огурец, коломенская пастила, дмитровский картофель и можайское молоко. Всего 17 предприятий из Московской области. Заявку можно подать до 9 ноября на сайте «Вкусы России».