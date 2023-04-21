Подмосковье 21 апреля 2023, 16:39 Коворкинг-сессия о среднем профессиональном образовании прошла в Мытищах Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Центр развития профессионального образования АСОУ провел коворкинг-сессию „Эффективные инструменты в достижении профессиональных результатов при обучении в среднем профессиональном образовании". Мероприятие состоялось 20 апреля на базе Российского университета кооперации в Мытищах, сообщили в Министерстве образования Московской области.

В сессии приняли участие очно более 100 преподавателей. В онлайн-режиме к обсуждению подключились более 200 представителей системы среднего профессионального образования Подмосковья и еще 34 региона страны.

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Отметим, 2023 год объявили Годом педагога и наставника.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более 170 объектов образования в Подмосковье находятся в стадии строительства и капитального ремонта.

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