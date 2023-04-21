21 апреля 2023, 16:39
Коворкинг-сессия о среднем профессиональном образовании прошла в Мытищах
Центр развития профессионального образования АСОУ провел коворкинг-сессию „Эффективные инструменты в достижении профессиональных результатов при обучении в среднем профессиональном образовании". Мероприятие состоялось 20 апреля на базе Российского университета кооперации в Мытищах, сообщили в Министерстве образования Московской области.
В сессии приняли участие очно более 100 преподавателей. В онлайн-режиме к обсуждению подключились более 200 представителей системы среднего профессионального образования Подмосковья и еще 34 региона страны.
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Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Мытищи
Минобразования Подмосковья
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