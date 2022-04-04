Ковидные ограничения отменили в соцучреждениях Подмосковья

Ограничения по профилактике коронавируса отменили в социальных учреждениях Московской области. Распоряжение об этом подписала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина. Документ опубликовали на сайте правительства региона.

Новое распоряжение отменяет постановление от 15 июля 2020 года № 86-р «Об утверждении стандарта организации работы государственных учреждений социального обслуживания Московской области в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Документ предусматривал профилактические меры в стационарных и полустационарных соцучреждениях, в том числе в реабилитационных центрах, социальных приютах, центрах социального обслуживания.

В Московской области продолжают работу 322 пункта вакцинации от коронавируса, сообщила ранее первый зампред правительства региона Светлана Стригункова. В том числе 27 пунктов открыты в торговых центрах, восемь в МФЦ. Для того, чтобы сделать прививку, при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте.