Более 320 пунктов вакцинации от коронавируса открыто для жителей Подмосковья

Для жителей Подмосковья работают 322 пункта вакцинации, в которых можно сделать прививку от коронавируса. В их числе торговые центры, МФЦ и мобильные комплексы.

Первый заместитель Председателя Правительства Московской области здравоохранения Московской области Светлана Стригункова отметила, что впереди дачный сезон и пора отпусков. А значит людей ждут встречи с друзьями, родственниками и близкими.

«Чтобы не омрачить это время болезнью, сделайте прививку от COVID-19. Для этого в Подмосковье работает 322 пункта вакцинации, в том числе 27 в торговых центрах, 8 в МФЦ», — отметила Стригункова.

Для того, чтобы поставить прививку от COVID-19 жителю старше 18 лет, необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. После проведения осмотра, врач направит на вакцинацию.

Жители региона с помощью интерактивной карты могут выбрать наиболее удобный прививочный пункт. Подробную информацию о вакцинации, а также адреса и график работы пунктов вакцинации в Московской области можно найти на сайте Министерства здравоохранения Московской области.