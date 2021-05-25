«Ковид никуда не ушел»: губернатор Подмосковья напомнил о важности вакцинации

Многие продолжают избегать вакцинации от коронавируса, хотя инфекция все еще распространяется. Власти Подмосковья принимают всяческие меры, чтобы привить население и защитить от ковида. Об этом рассказал глава региона Андрей Воробьев.

«Странная ситуация, но до сих пор многие избегают вакцинации, а потом оказываются на койках. Мы стараемся убеждать, включаем соответственно руководителей предприятий, чтобы они разъясняли, чтобы они давали дополнительные бонусы, выходные дни, какие-то дополнительные знаки внимания, чтобы человек все-таки вакцинировался», — отметил губернатор в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что об отношении к вакцинации решили спросить у людей в стационарах. По словам многих пациентов, они думали, что коронавирус уже отступил.

«Нам часто отвечали: „Мы думали, ковид ушел“. Ковид никуда не ушел. Сейчас мы растем по вакцинации», — заключил Воробьев.

Ранее для подмосковных компаний ввели послабления за вакцинацию от ковида. Начиная с 25 мая они смогут отказаться от ПЦР-тестирования работников каждые 15 дней, если будут привиты не менее 60% сотрудников.