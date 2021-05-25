Послабления за вакцинацию от ковида ввели для компаний Подмосковья

Подмосковные компании смогут отказаться от ПЦР-тестирования сотрудников каждые 15 дней, если не менее 60% работников фирмы пройдут вакцинацию. Такие изменения внесли в постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «О режиме повышенной готовности и мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции».

Решение вступит в силу со вторника, 25 мая. Таким образом, если у 60% сотрудников компании есть сертификаты о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции, то правило о проведении тестирования ПЦР каждые 15 дней для компании необязательно.

«Абзац первый подпункта 11 дополнить словами „за исключением случаев наличия не менее чем у 60% работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)“», — говорится в документе.

Записаться на вакцинацию можно через областной сайт госуслуг, в поликлиниках, МФЦ и по номеру 122. Можно выбрать любой пункт для прохождения процедуры. Достаточно предъявить паспорт и полис ОМС.

Прививочные пункты работают в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ и мобильных комплексах, которые могут приезжать в садово-некоммерческие товарищества.

В регионе доступно три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Жители могут выбрать препарат для инъекции.

По последним данным, количество жителей Московской области, которые получили прививку, достигло 900 тысяч человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что вакцинация продолжалась все майские праздники. При этом он пояснил, что нужно продолжить работать с жителями и объяснять им важность прививки. Он поручил заняться этим не только врачам, но и руководителям предприятий.