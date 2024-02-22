Подмосковье 22 февраля 2024, 09:35 Котельные в поселке Заречном и деревне Путятино обновят в 2024 году Дарья Леонова

Читать 360tv в

Реализацию инвестиционной программы по обновлению котельных в Сергиевом Посаде обсудили в правительстве Московской области. Срок обновления нескольких котельных перенесли с 2026-го на этот год.

Первыми в округе отремонтируют котельные поселка Заречный и деревни Путятино. В новый отопительный сезон жители будут получать ресурсы от новых объектов.

Реклама

В Заречном котельная работает на мазуте. В этом году отопительный сезон в поселке начался позже нормативного срока. Сейчас идет подготовка к полной модернизации теплоснабжающего предприятия.

В деревне Путятино угольная котельная, удаленная от жилых домов. К этому дню сформировали земельный участок рядом с МКД, где построят новую газовую котельную.

«Получили подтверждение, что работы в ряде котельных перенесут по срокам на 2024 год. Обсудили еще многие детали по техническим подключениям, по земельным участкам и по всему проекту в целом. Хочу поблагодарить Евгения Хромушина и коллег из правительства Московской области за то, что точечно вопрос по работе с „Газпром теплоэнерго“ рассматривают», — отметил глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».