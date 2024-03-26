Подмосковье 26 марта 2024, 10:43 Котельные модернизируют в Балашихе в 2024 году Пресс-служба администрации г. о. Балашиха

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Региональный штаб по модернизации теплоснабжающего хозяйства работает в Балашихе. В его рамках разработали план по обновлению котельных на 2024 год.

«Благодаря поддержке регионального правительства продолжаем проводить системную работу по повышению надежности теплоснабжения города», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.

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По его словам, в округе реконструируют котельную № 1 на проезде Трудовых резервов. Рабочие проведут монтаж двух новых котлов, что позволит увеличить мощность котельной до 170 Гкал/ч. В котельной № 2-35 в микрорайоне Керамик заменят два котла и два насоса. Новое оборудование повысит надежность котельной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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