Котельную в микрорайоне Клязьма в Пушкино построят до конца года

В Пушкино строится новая блочно-модульная котельная, которая будет обеспечивать теплом и горячей водой Пушкинскую поликлинику в микрорайоне Клязьма. Сейчас уже удалось получить разрешение на строительство, к текущему моменту успели выполнить монтаж самой котельной и всего необходимого оборудования, кроме того, объект подключили к инженерным сетям.

Одновременно с этим на территории Подмосковья ведутся работы по проектированию и строительству еще 15 новых котельных, которые будут обеспечивать теплом учреждения социальной сферы в разных городских округах.

«На четырех из 16 находящихся у нас в работе котельных строительно-монтажные работы завершены. Пять котельных находятся в стадии проектирования, на пять проектов получены положительные заключения, два проекта сейчас на этапе согласования», — сказал Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он отметил, что котельная в микрорайоне Клязьма будет обслуживать примерно 10 тысяч пациентов из числа местных жителей. До конца года объект собираются ввести в эксплуатацию.

Восемь из 16 котельных будут предназначаться для лечебных учреждений, еще семь — для социальных объектов, одна — для образовательного учреждения. Всеми работами занимается региональное министерство ЖКХ в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что благодаря льготному займу в регионе проведут масштабную реконструкцию котельных и очистных сооружений.