Подмосковье 16 апреля 2024, 17:17 Котельную в деревне Алексино реконструируют к концу августа Пресс-служба администрации г. о. Истра

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Котельную в деревне Алексино под Истрой модернизируют к началу осени. Она станет полностью автоматизированной.

Котельная построена в 1968 году, она долгое время находилась в частных руках. Четыре года назад «Истринская теплосеть» взяло ее под управление, и сейчас специалисты приступают к реконструкции объекта.

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В рамках реконструкции запланирован ремонт автоматики и замена оборудования: двух теплообменников и двух сетевых насосов по горячему водоснабжению, двух насосов и теплообменников по отоплению. Работы планируется завершить до конца августа.

Пресс-служба администрации г. о. Истра

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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