16 апреля 2024, 17:17
Котельную в деревне Алексино реконструируют к концу августа
Котельную в деревне Алексино под Истрой модернизируют к началу осени. Она станет полностью автоматизированной.
Котельная построена в 1968 году, она долгое время находилась в частных руках. Четыре года назад «Истринская теплосеть» взяло ее под управление, и сейчас специалисты приступают к реконструкции объекта.
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В рамках реконструкции запланирован ремонт автоматики и замена оборудования: двух теплообменников и двух сетевых насосов по горячему водоснабжению, двух насосов и теплообменников по отоплению. Работы планируется завершить до конца августа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
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Отопление
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