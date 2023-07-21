Подмосковье 21 июля 2023, 11:19 Котельную №1 модернизируют в Лыткарине к 2024 году Телеканал «360»

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Модернизация котельной № 1 началась в Лыткарине. Работы завершат в 2024 году. В итоге мощность энергосистемы округа вырастет на 30%.

Котельная № 1 обеспечивает теплом более 48 тысяч человек и 32 социальных объекта в Лыткарине. За два года там обновят автоматические системы безопасности и регулирования двух котлов, а также введут в работу еще один котел. Это повысит надежность работы всей системы.

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Сейчас специалисты коммунальных служб продолжают готовить город к отопительному сезону. Работы уже провели на 80% объектах теплосети.

«На данный момент производится подготовка котельной № 4, расположенной в микрорайоне Петровском. На текущей неделе производятся заключительные работы по подготовке к отопительному сезону», — рассказала заместитель директора по производству «Лыткаринская теплосеть» Елена Беспалова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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