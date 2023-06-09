Подмосковье 09 июня 2023, 17:35 Котельную на улице Космонавтов в Дмитрове капитально отремонтируют к июлю

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В Дмитрове на улице Космонавтов продолжается капитальный ремонт котельной. На данный момент работы выполнены на 90%. Ожидается, что объект полностью обновят к 1 июля.

Котельная обеспечивает теплом и горячей водой пять тысяч жителей 29 многоквартирных домов. Кроме того, к ней подключены два детских сада и школа.

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Глава Дмитровского округа Илья Поночевный вместе с депутатом Госдумы Ириной Родниной и депутатом Мособлдумы Мариной Шевченко проверили ремонт котельной. Сейчас на объекте ремонтируют сетевые агрегаты и налаживают контрольно-измерительные приборы.

«Наш „Дмитровтеплосервис“ работает в штатном режиме, и, несмотря на имеющиеся трудности и непростые погодные условия, в завершившийся отопительный сезон не было ни одной серьезной аварии, за что благодарю коллектив этой теплоснабжающей организации», — заявил Поночевный.

После ремонта котельной прилегающую к ней территорию также благоустроят.

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