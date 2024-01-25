Подмосковье 25 января 2024, 18:23 «Котельная в работе». Глава Солнечногорска посетил «ГЭМЗ» после коммунальной аварии Глава Солнечногорска Михальков: котельная «ГЭМЗ» вновь заработала

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Работу котельной «ГЭМЗ» в Солнечногорске приостановили в ночь на 25 января из-за утечки. Объект посетил глава городского округа Константин Михальков. В своем Telegram-канале он предоставил актуальную информацию о работе котельной.

«На котельной „ГЭМЗ“ сейчас нахожусь. Ночью здесь аварийно останавливалась котельная в связи с тем, что была большая утечка вверх по трассе. Соответственно, сейчас котельную разожгли, котельная в работе», — рассказал Михальков.

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Горячее водоснабжение восстановили на Ленинградской улице. Теплотрасса сейчас заполняется для диагностики и поиска утечки. Без воды и тепла пока остается дом отдыха «Лесное».

Глава округа подчеркнул, что будет держать ситуацию на контроле до полного устранения последствий аварии и возвращения горячего водоснабжения и отопления в квартиры.

Несколько дней назад Михальков проверил температурный режим в домах микрорайона Выстрел. Глава округа уделил особое внимание вопросу подачи отопления и горячего водоснабжения там, где в начале января были проблемы.