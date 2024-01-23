Подмосковье 23 января 2024, 12:51 Глава Солнечногорска Константин Михальков проверил подачу отопления в микрорайоне Выстрел Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Константин Михальков проверил температурный режим в жилых домах микрорайона Выстрел в Солнечногорске. Особое внимание он уделил вопросу подачи отопления и горячего водоснабжения там, где в начале января были проблемы на объектах теплоснабжения.

Жители дома № 30 по улице Банковской, дома № 10 по улице Драгунского и дома № 40 по улице Баранова сообщили о комфортной температуре в квартирах.

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«Все дома Выстрела <…> держим на контроле. Проблематику знаем, она связана с недостаточным перепадом давления по одной ветке трассы, специалисты каждый день проводят работы по гидравлике. К сожалению, это процесс небыстрый, но мы видим, что в ряде домов уже стало заметно теплее, значит, эта кропотливая работа дает результат», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Он также посетил дом № 125 по улице Красной, который запитан от котельной ГЭМЗ. Здесь управляющая компания провела работы, чтобы обеспечить теплом все квартиры дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о бесперебойной работе котельной ГЭМЗ в Солнечногорске.

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