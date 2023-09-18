Подмосковье 18 сентября 2023, 02:00 Космонавт Иван Вагнер рассказал о тренировках и испытаниях сотрудникам НПО «Энергомаш» в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Герой России, летчик-космонавт Иван Вагнер встретился с сотрудниками научно-производственного объединения «Энергомаш». Он рассказал о тренировках в условиях невесомости, а также о парашютной подготовке и испытаниях в центрифуге для проверки стойкости к нагрузкам в космосе.

«Полет в космос, работа на МКС, виды Земли через иллюминатор — это сложно описать словами. Все усилия стоят того, чтобы стать космонавтом. В полете мы и монтажники, и слесари — обслуживаем, ремонтируем, налаживаем системы, и лаборанты — выполняем те или иные многочисленные космические эксперименты», — поделился космонавт.

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В свою первую космическую экспедицию Вагнер отправился в апреле 2020 года на корабле «Союз МС-16», полет продолжался 196 суток. После выступления сотрудники НПО долго не отпускали летчика — специалисты задали ему интересующие вопросы, а также получили автографы и совместные фото на память.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил НПО имени Лавочкина в Химках вместе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Для молодых ученых и специалистов увеличат квоту по программе «Социальная ипотека».

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