Космонавт и фигуристка наградили молодежь из Звездного Городка за дебютное голосование
Гости поздравили ребят с ответственным шагом. Большинство из них — выпускники местной школы имени Комарова. Вскоре они сдадут экзамены и поступят в высшие учебные заведения.
Ваше участие в выборах — показатель вашей гражданской зрелости и самостоятельности. Отнеситесь ответственно к новому статусу. С честью несите это гордое званиеИрина Слуцкая.
И российская фигуристка подчеркнула, что решающим является каждый голос. Олег Артемьев пожелал ребятам связать жизнь с тем, что по-настоящему близко их сердцу. Сегодня он рассказал о своем необычном опыте.
Я в своей жизни два раза голосовал в космосе. И желаю, чтобы у вас тоже когда-нибудь это произошло. На Луне вообще было бы круто! Голосовать надо обязательно, потому что если не вы, то кто же?Олег Артемьев.
Голосование по поправкам к Конституции началось в минувший четверг, 25 июня. Оно продлится до ближайшей среды, 1 июля.
Сегодня есть несколько способов принять решение по поправкам: посетить избирательный участок, выбрать выездное голосование на свежем воздухе или бесконтактный способ на дому.