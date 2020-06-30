Космонавт и фигуристка наградили молодежь из Звездного Городка за дебютное голосование

Российский летчик-космонавт Олег Артемьев и депутат Мособлдумы Ирина Слуцкая лично наградили молодых жителей Звездного Городка. Там 30 юношей и девушек впервые проголосовали на избирательных участках. Им передали памятные подарки.

Гости поздравили ребят с ответственным шагом. Большинство из них — выпускники местной школы имени Комарова. Вскоре они сдадут экзамены и поступят в высшие учебные заведения.

Ваше участие в выборах — показатель вашей гражданской зрелости и самостоятельности. Отнеситесь ответственно к новому статусу. С честью несите это гордое звание Ирина Слуцкая.

И российская фигуристка подчеркнула, что решающим является каждый голос. Олег Артемьев пожелал ребятам связать жизнь с тем, что по-настоящему близко их сердцу. Сегодня он рассказал о своем необычном опыте.

Я в своей жизни два раза голосовал в космосе. И желаю, чтобы у вас тоже когда-нибудь это произошло. На Луне вообще было бы круто! Голосовать надо обязательно, потому что если не вы, то кто же? Олег Артемьев.

Голосование по поправкам к Конституции началось в минувший четверг, 25 июня. Оно продлится до ближайшей среды, 1 июля.

Сегодня есть несколько способов принять решение по поправкам: посетить избирательный участок, выбрать выездное голосование на свежем воздухе или бесконтактный способ на дому.