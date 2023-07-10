Подмосковье 10 июля 2023, 14:36 Губернатор Подмосковья назвал «серьезным вызовом» развитие экспортного потенциала

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Развитие, рост экспортного потенциала — одна из важных задач Подмосковья, сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, важно сделать это направление еще более доступным для предприятий — как больших, так и малых.

«Серьезный вызов, на мой взгляд, — это экспортный потенциал. Мы считаем важным найти способы сделать экспорт еще более понятным, доступным нашим предприятиям — как большим, так и малым. Есть ряд инструментов, в том числе вопросы логистики. Это комплектование товаров, отправка за рубеж, в дружественные страны. Этим мы намерены заняться очень серьезно в ближайшее время», — сказал он.

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По его словам, товар должен быть конкурентоспособным, а это «случается тогда, когда инновации приходят на предприятия».

Воробьев отметил, что необходимо «ценить дружбу с братскими странами, а их достаточно большое количество».

Среди основных направлений для экспорта губернатор выделил Белоруссию, Узбекистан, Азербайджан, Армению и другие страны.

«И можно дальше продолжать — огромное количество стран, где нам нужно наращивать экспорт», — отметил Андрей Воробьев.

Ранее стало известно, что 50 предприятий по импортозамещению запустят в Подмосковье в этом году.

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