Подмосковье 07 февраля 2023, 10:23 Косметический ремонт провели на автовокзале в Сергиевом Посаде

Читать 360tv в

Входную группу автовокзала обновили в Сергиевом Посаде после выявления косметических дефектов. В будущем будет решаться вопрос о капитальном ремонте здания.

При осмотре автовокзала сотрудники администрации Сергиево-Посадского округа и компании «Мострансавто» обнаружили, что во входной группе со стороны посадки необходимо провести ремонт потолка. Также было выявлено разрушение ступеней со стороны Вокзальной площади.

Реклама

«Сейчас потолок уже отремонтирован, а обновление ступеней выходит на завершающую стадию. В ближайшие дни работа будет полностью закончена», — сказал заместитель главы администрации Сергиева Посада Виктор Никитин.

Реклама

Он добавил, что началась работа по составлению сметы на проведение капитального ремонта автовокзала, построенного больше 20 лет назад. Для выполнения работ потребуется провести общее собрание всех собственников здания, после чего будет принято окончательное решение по видам работ и срокам их проведения.

Недавно губернатор Андрей Воробьев обсудил с жителями Пушкино дальнейшее развитие округа. На встрече поговорили о строительстве инфраструктурных и социальных объектов, ремонте школ и спортивных комплексов, реновации и модернизации ЖКХ.