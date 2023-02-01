Подмосковье 01 февраля 2023, 20:33 Губернатор Воробьев обсудил с жителями Пушкино реновацию, ремонт школ и строительство соцобъектов Фото: Константин Семенец

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с жителями Пушкинского округа дальнейшее развитие муниципалитета. На встрече поговорили о строительстве инфраструктурных и социальных объектов, ремонте школ и спортивных комплексов, реновации и модернизации ЖКХ. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Строительство и ремонт дорог

Участники встречи задали вопросы губернатору о строительстве Правдинского путепровода. Жители поинтересовались, не придется ли платить за проезд по путепроводу. Андрей Воробьев заверил, что он будет бесплатным.

«Мы выделяем деньги на проектирование путепровода. В декабре проект будет готов, потом планируем приступить к строительству», — сказал Андрей Воробьев.

Фото: Константин Семенец

Также в ходе встречи губернатор отметил, что особое внимание уделяют и ремонту тротуаров в Подмосковье. Андрей Воробьев сообщил, отвечая на вопрос ветерана, что тротуар на улице Лесной в Пушкино тоже обязательно отремонтируют.

«Тема тротуаров — очень чувствительная. У нас принята серьезная программа по их ремонту. Поэтому спасибо вам, что подсказываете, где нужно провести такие работы. Тротуар у вас обязательно обновим, потому что это безопасность, удобство для передвижения и пожилых людей, и мам с колясками», — сказал Андрей Воробьев.

Продолжится работа и по обустройству ливневок. Ее проводят в Подмосковье вкупе с реконструкцией дорог, напомнил губернатор. По просьбам жителей Пушкино, будет сделана ливневка в микрорайоне Серебрянка.

Переселение из ветхого жилья

Губернатор Подмосковья на встрече с жителями Пушкинского округа ответил на вопросы, связанные с переселением из аварийного и ветхого жилья. В рамках программы реновации в Пушкино ликвидируют 11 ветхих и 14 аварийных МКД, в новое жилье смогут переехать порядка 500 человек. Также в Ивантеевке планируют снести 45 ветхих и три аварийных дома. В новое жилье переселят 1600 человек.

«Эта программа успешна только тогда, когда идет активная коммуникация с теми, кого переселяют. Беспокойств у людей огромное количество: куда, когда, сколько метров, будет ли помощь? Благодаря закону, который существует по развитию территорий, мы начали программу реновации. Для нас очень важно, чтобы человек, которого переселяют, был доволен. Президент говорит, что такие программы мы должны запускать активно. Я надеюсь, что скоро мы сможем к вам приехать на новоселье», — ответил губернатор на вопрос местной жительницы Анастасии Гладченко.

Фото: Константин Семенец

Ремонт и строительство соцобъектов

Обсудили на встрече с главой Подмосковья строительство школ и поликлиник.

В микрорайоне Серебрянка 1 сентября откроют пристройку на 550 мест к школе № 6. К новому учебному году в рамках президентской программы приведут в порядок школу № 7 в Ивантеевке и учебное заведение в селе Царево, работы там уже начались.

Также в Пушкинском округе начинается строительство нового здания школы № 12 на 550 мест в микрорайоне Заветы Ильича — его введут в эксплуатацию в 2024 году.

Помимо этого, в 2023 году запланированы работы еще в двух школах, о проблемах которых рассказали жители на встрече. В Правдинской школе № 2 не хватает мест в столовой — она рассчитана всего на 50 мест, а учатся в ней 700 детей. Также там нужен новый спортзал.

Еще одна школа нуждается в обновлении в селе Братовщина. Также жители попросили пристройку к СОШ в поселке Ельдигино.

В Московской области более одного миллиона учащихся, свыше 1,5 тысячи школ. Мы проводим и капитальный, и косметический ремонт. По президентской программе сейчас в работе 65 школ, этот темп будем держать дальше. А что касается вышеперечисленных школ, мы обязательно рассмотрим вопрос и сообщим вам о решении. Андрей Воробьев губернатор Московской области

Также в 2023 году на проезде Розанова в Пушкино начнут строить детскую поликлинику. Медучреждение будет рассчитано на 400 посещений в смену.

В 2022 году в городе был проведен капремонт женской консультации и открыто первое отделение челюстно-лицевой хирургии, в поселке Зеленоградском была открыта амбулатория № 6.

Также на встрече с губернатором обсудили строительство спортобъектов. Жители рассказали, что есть необходимость в футбольном и волейбольном полях, воркаут-зоне в поселке Правдинском, бассейне в поселке Ельдигино, а также биатлонной школе.

Модернизация объектов водоснабжения

Затронули на встрече с губернатором и тему качественной питьевой воды. В планах — модернизировать еще восемь объектов водоснабжения в округе — в самом Пушкино, а также в микрорайонах Клязьма и Кудринка, поселках Тарасовка, Лесном и Правдинском, в селе Левково. Реконструкция этих объектов позволит обеспечить качественной питьевой водой около 43 тысяч человек.

В этом году завершится реконструкция самой большой межрайонной канализационной насосной станции в округе — КНС № 1 в Ивантеевке. Здесь уже поставлено все оборудование, остаются сезонные работы и наладка. Это улучшит условия жизни для 214 тысяч местных жителей.

«В 2012 году более двух миллионов жителей Подмосковья жили с ржавой водой. Она образовывалась из-за того, что не было ВЗУ, и люди, когда открывали кран, получали такую воду. Мы реализовали большую программу, и сейчас у нас остались считанные поселки, где мы строим ВЗУ», — отметил губернатор.

Фото: Константин Семенец

В 2020 году в Пушкинском округе в эксплуатацию была введена станция водоочистки на ВЗУ № 9 в микрорайоне Серебрянка — это улучшило качество водоснабжения 18 тысяч жителей.

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