Подмосковье 11 марта 2024, 14:10 Косметические компании Подмосковья представили продукцию на выставке в Китае Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Семь подмосковных компаний представили свою продукцию на международной выставке China International Beauty Expo в Китае. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Выставки проводят уже около 30 лет. Площадки CIBE — это отличная возможность для представителей бьюти-индустрии продемонстрировать свой товар и обменяться опытом с коллегами со всего мира.

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В этом году в выставке принял участие чеховский производитель парфюмерии «Красота и здоровье», производитель косметики из Истры «10 Мед», производитель детских косметических средств из Дмитрова «Уник косметик» и другие.

Компании смогли показать свою продукцию при поддержке фонда ВЭД Московской области. Фонд не только помогает предпринимателям стать участниками бизнес-миссий, но и оказывает помощь в оформлении документации, подборе иностранных контрагентов и других направлениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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