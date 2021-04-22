Корпус для начальных классов лицея в Долгопрудном закончат в 2022 году

Строительство учебного корпуса для начальных классов физтех‑лицея имени академика Петра Капицы в подмосковном Долгопрудном должны закончить в следующем году. Возведение зданий «подмосковного Кембриджа» ведется по графику и без отставаний.

На стройке побывал глава министерства строительного комплекса Московской области Владимир Локтев. Он оценил динамику строительства и качество работы генподрядчика, сообщила пресс-служба ведомства.

Локтев уточнил, что проект разделен на несколько этапов. На первом введут учебный корпус для начальных классов.

«Он будет введен к сентябрю следующего года — и котельную (мы ее также запустим до сентября следующего года), от которой будут питаться и старые здания физтеха, и новые. И к сентябрю 2023 года мы ставим задачу, чтобы был готов технопарк и непосредственно здание кампуса, где будут проживать ученики», — сказал министр.

На объекте сейчас трудятся 110 рабочих и 12 единиц техники, которые уже армируют стены и перекрытия техподполья. Ведется бетонирование фундаментальной плиты корпуса, планируется территория котлована под кампус и технопарк.

Весь комплекс в Долгопрудном должны достроить к осени 2023 года. Дети из разных регионов России получат возможность посещать планетарий, коворкинг-центр, студии звукозаписи, уникальные зоны творчества и кабинеты с робототехникой.