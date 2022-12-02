Подмосковье 02 декабря 2022, 14:07 Кормушка в виде терема появилась у родника в Шатурском лесничестве

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Территорию у родника вблизи деревни Новосидоровской в Шатуре благоустроили лесничие. Жители могут не только набрать питьевую воду, но и отдохнуть на преображенной территории. Новым объектом на ней стала необычная кормушка для птиц.

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Сотрудники филиала «Мособллес» шефствуют над территорией родника с 2019 года. За несколько лет на ней появился колодец с лестницей к нему, лавка, стол, клумба и фигура медведя. Этой зимой там появилась кормушка для птиц в виде терема из сказки Александра Пушкина, рассказали в Комлесхозе региона.

«Сотрудники лесной охраны нашего лесничества всегда с особым вниманием относятся к благоустройству и сохранению родников на территории лесного фонда. Это важная задача, и работа в данном направлении будет продолжаться и дальше», — отметил директор филиала Андрей Бобков.

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