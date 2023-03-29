Подмосковье 29 марта 2023, 06:04 Копию будущей лунной базы построят в Подмосковье «Известия»: копию будущей лунной базы хотят построить в Одинцовском городском округе Pxhere

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Поиски места для строительства научно-познавательного центра идут в Одинцовском городском округе Московской области. Как сообщили «Известия» со ссылкой на главного архитектора округа Кирилла Завражина, на территории центра возведут копию будущей лунной станции.

Реализовать проект намерены в течение пяти лет. На сооружение объекта площадью шесть тысяч квадратных метров понадобится шесть миллиардов рублей, сообщил глава российской компании Alpha Robotics Venture Владимир Белый. На станции поселятся добровольцы. Им предстоит на практике оценить ее функциональность и продуманность.

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Кроме того, там же будут проходить испытания необходимых будущим колонизаторам Луны технологии. В частности, там опробуют удаленно управляемых роботов, новые модели скафандров, а также способные работать при малой гравитации 3D-принтеры.

Посетить здание смогут жители Подмосковья и других регионов. Для них обустроят специальную прогулочную зону. Помимо этого, в центре будет работать бизнес-инкубатор, который будет заниматься развитием стартапов.

В ноябре 2022 года Роскосмос заключил с Научно-производственным объединением (НПО) им. С. А. Лавочкина два договора на создание двух лунных миссий. Первая — орбитальная, а вторая посадочная, для забора лунного грунта.