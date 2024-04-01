Подмосковье 01 апреля 2024, 11:26 Координационный центр помощи участникам СВО откроют в Ленинском округе Пресс-служба администрации города или района

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В Ленинском округе откроют координационный центр помощи участникам СВО. Его работу систематизируют при поддержке добровольцев и предпринимателей.

Как рассказали в администрации округа, создание центра обсудили на встрече главы Станислава Каторова с предпринимателями и добровольческими организациями. По его словам, сбором и доставкой гуманитарной помощи бойцам занимается большое количество неравнодушных жителей. Для эффективной работы важно работать сообща.

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«Для более эффективной работы в этом направлении планируем запустить специальный координационный центр, в который будут стекаться все вопросы, связанные с предоставлением помощи участникам СВО и их семьям. При поддержке идеи нашими предпринимателями и добровольческими организациями, деятельность центра систематизируем», — сказал он.

На встрече присутствовала создательница волонтерского клуба «Пчелки Z» Ольга Кудинова. Она рассказала, что организация начала помогать бойцам с самого начала СВО. Сейчас в ней состоят более 250 человек, в том числе предприятия Ленинского округа.

«Наша изюминка — пошив специализированной одежды для госпиталей, мы передаём брюки и шорты на липучках для людей с ограниченными возможностями и раненных бойцов. С недавних пор мы также начали шить специальные одеяла, которые защитят наших военнослужащих на фронте от тепловизора», — поделилась она.

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