Конвейер по производству лифтов и лебедок запустят на базе завода в Серпухове

Фонд капитального ремонта Московской области осуществляет мониторинг цен на строительные материалы и оборудование, начиная с конца февраля. Также в Подмосковье запускают новые производства для импортозамещения, сообщила пресс-служба МинЖКХ региона.

«В текущей ситуации особое внимание уделяется работе с производителями и поставщиками металла, дерева, утеплителя, лифтового оборудования, строительных смесей, электрики, а также других стройматериалов в части недопустимости необоснованного роста цен на производимую продукцию», — сообщил министр ЖКХ Антон Велиховский.

Он добавил, что также значимой мерой стал глубокий анализ используемых строительных материалов, расходников и оборудования при капремонте многоквартирных домов.

Практически все материалы, используемые при таких работах, российского производства. Никаких предпосылок для срыва выполнения планов по капремонту МКД нет.

«Есть ряд товаров, которые ранее приобретались за границей, в частности, это — частотные преобразователи и лебедки при замене лифтового оборудования, а также утеплитель при ремонте кровли и фасада. В рамках импортозамещения наши российские компании уже сейчас при помощи и поддержке правительства Московской области организовывают новое производство на территории Подмосковья», — отметил гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

В регионе запускают несколько производств. Так, на базе Серпуховского лифтового завода будут созданы мощности для запуска конвейера по производству лифтов и лебедок. Производство поможет отрасли полностью заменить иностранные аналоги.

Также в связи с ростом цен на минерало-ватные изделия один из подрядчиков по капремонту принял решение организовать собственное производство на территории Московской области. Оно полностью покроет областную потребность в данном материале, который будет востребован и в сфере нового строительства.

Мощность производства составит более 200000 кубометров минеральной базальтовой ваты в год. К реализации проекта приступят в сентябре текущего года.

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