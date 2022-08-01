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    01 августа 2022, 19:49

    Конвейер по производству лифтов и лебедок запустят на базе завода в Серпухове

    Анастасия Максимовских, Анастасия Сазонова

    Фонд капитального ремонта Московской области осуществляет мониторинг цен на строительные материалы и оборудование, начиная с конца февраля. Также в Подмосковье запускают новые производства для импортозамещения, сообщила пресс-служба МинЖКХ региона.

    Конвейер по производству лифтов и лебедок запустят на базе завода в Серпухове

    «В текущей ситуации особое внимание уделяется работе с производителями и поставщиками металла, дерева, утеплителя, лифтового оборудования, строительных смесей, электрики, а также других стройматериалов в части недопустимости необоснованного роста цен на производимую продукцию», — сообщил министр ЖКХ Антон Велиховский.

    Он добавил, что также значимой мерой стал глубокий анализ используемых строительных материалов, расходников и оборудования при капремонте многоквартирных домов.

    Конвейер по производству лифтов и лебедок запустят на базе завода в Серпухове | Изображение 1

    Практически все материалы, используемые при таких работах, российского производства. Никаких предпосылок для срыва выполнения планов по капремонту МКД нет.

    «Есть ряд товаров, которые ранее приобретались за границей, в частности, это — частотные преобразователи и лебедки при замене лифтового оборудования, а также утеплитель при ремонте кровли и фасада. В рамках импортозамещения наши российские компании уже сейчас при помощи и поддержке правительства Московской области организовывают новое производство на территории Подмосковья», — отметил гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

    Конвейер по производству лифтов и лебедок запустят на базе завода в Серпухове | Изображение 2

    В регионе запускают несколько производств. Так, на базе Серпуховского лифтового завода будут созданы мощности для запуска конвейера по производству лифтов и лебедок. Производство поможет отрасли полностью заменить иностранные аналоги.

    Конвейер по производству лифтов и лебедок запустят на базе завода в Серпухове | Изображение 3

    Также в связи с ростом цен на минерало-ватные изделия один из подрядчиков по капремонту принял решение организовать собственное производство на территории Московской области. Оно полностью покроет областную потребность в данном материале, который будет востребован и в сфере нового строительства.

    Мощность производства составит более 200000 кубометров минеральной базальтовой ваты в год. К реализации проекта приступят в сентябре текущего года.

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