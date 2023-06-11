Подмосковье 11 июня 2023, 21:22 Концерт в день города прошел возле Иерусалимского храма Воскресенска Telegram

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Концертная программа «Под сенью дивных алтарей» прошла возле Иерусалимского храма в Воскресенске. Традиционно мероприятие проводят в честь дня города и накануне Дня России.

Для гостей выступили воспитанники местных школ искусств и участники хора Иерусалимского храма. Благочинный церквей 1-го Воскресенского церковного округа, протоиерей Сергий Якимов поздравил жителей Воскресенска с праздниками. Также мероприятие посетил глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

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«Концерт получился очень трогательным. Рад, что довелось на нем побывать», — подчеркнул он.

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