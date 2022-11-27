Подмосковье 27 ноября 2022, 17:08 Концерт в честь Дня матери провели в ДК «Исток» во Фрязине

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Во дворце культуры «Исток» во Фрязине состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню матери. Глава округа Дмитрий Воробьев поздравил женщин и вручил благодарственные письма активисткам некоммерческой организации «Заботливая семья» и центра поддержки материнства «Большая семья наукограда».

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Для гостей вечера выступили творческие коллективы и воспитанники детских садов города. Лучшие городские танцевальные студии подготовили большую и разнообразную концертную программу, были представлены и цирковые номера.

«Замечательно, что такие праздники у нас празднуются, организовываются концерты. Не забывают про мам, которые не только с особенными детьми, обычные мамы, многодетные мамы. Спасибо за это», — поделилась мама особенного ребенка Тамара Неоргадзе.

Глава округа поблагодарил мам за их активную жизненную позицию и вклад, который они вносят в развитие благотворительности в городском округе Фрязино.

«Это важный праздник, потому что материнство — это великий дар и большая ответственность. Потому что мама — это тот, кто дает нам жизнь. И материнская любовь сопутствует нам на протяжении всего жизненного пути», — сказал глава г. о. Фрязино Дмитрий Воробьев.

Впервые День матери в России отметили в ноябре 1999 года. С этого времени праздник стал набирать популярность, обрел народное признание и прижился в календаре российских праздников.

Ранее губернатор Подмосковья поздравил мам участников СВО с Днем матери.

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