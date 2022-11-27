Важное 27 ноября 2022, 09:52 Губернатор Подмосковья поздравил мам участников СВО с Днем матери

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с мамами мобилизованных, добровольцев и поздравил их с Днем матери. Он подчеркнул, что они воспитали сыновей достойных, с сильным внутренним стержнем и узнал у них, какая помощь и дополнительная поддержка необходимы семьям.

Губернатор встретил матерей военнослужащих с цветами, передал подарки и ответил на вопросы, которые их беспокоят.

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«Каждую неделю мы стараемся приезжать в воинские части, где разговариваем с ребятами, их командирами и уделяем внимание всему, что волнует бойцов, жен, матерей», — сказал Воробьев.

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Ирина из Балашихи — мать троих детей. Двух ее сыновей Владимира и Сергея мобилизовали 10 октября, а не так давно она смогла их навестить.

Когда мои сыновья собрались прийти в военкомат, мы с мужем до последнего пытались их отговорить, но ребята сказали: «Мама, мы не сможем оставить женщин, детей, стариков на Донбассе, которые сидят уже восемь лет в подвалах, спасаясь от бомбежек». Гордость, наверное, плохое качество, но я горжусь своими детьми Ирина жительница Балашихи

Андрей Воробьев напомнил, что родные и близкие бойцов всегда могут обратиться в центры поддержки семей мобилизованных в каждом городском округе Московской области. С конца сентября туда поступило около 60 тысяч обращений.

«Самое большое количество обращений у нас было по выплатам. И сейчас мы буквально в ручном режиме доводим до семей уже последние выплаты. <…> Мы продолжительное время покупали обмундирование, целое наше подразделение собирало теплые вещи, очки, налокотники — 23 вещи», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что просьбы от семей мобилизованных принимают и на портале «Добродел», горячей линии 122, а также в социальных сетях или на электронной почте andreyvorobiev@mosreg.ru.

Мы в стороне не стоим, поэтому пригласили вас, чтобы узнать, чем еще мы можем помочь, но это не первый и точно не последний наш разговор. А ребятам дай Бог вернуться домой и с победой Андрей Воробьев.

Ранее участники СВО поблагодарили губернатора Подмосковья за поддержку военнослужащих и их семей.