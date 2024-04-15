Подмосковье 15 апреля 2024, 16:30 Концерт ко Дню войск ПВО прошел в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Встречу с ветеранами и концерт ко Дню войск противовоздушной и противоракетной обороны провели в Балашихе. Для гостей выступил ансамбль песни и пляски отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского.

Торжественное мероприятие прошло в Музее войск противовоздушной и противоракетной обороны. После состоялось возложение цветов к памятнику в сквере Героев в бывшем военном городке Заря.

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«Заря — уникальный микрорайон, здесь у каждого семья связана с защитой отечества. Мы гордимся, что именно здесь защищаем не только Московскую область, но и всю нашу страну. Верим, что наши вооруженные силы сделают все возможное, чтобы победа наступила быстрее», — сказал депутат Государственной думы Вячеслав Фомичев.

Отметим, что военнослужащие войск противовоздушной и противоракетной обороны из Балашихи участвуют в специальной военной операции. Около 500 бойцов получили государственные награды, и еще 700 — от Минобороны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что вертолетная эскадрилья, базирующаяся в Подмосковье, совершила более пяти тысяч боевых вылетов в зону спецоперации.

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