Подмосковье 12 марта 2024, 12:19 Концерт к началу Масленицы прошел в семейном центре в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Начало масленичной недели отпраздновали в семейном центре «Лобненский». Для воспитанников центра провели концерт и мастер-класс по изготовлению игрушек.

Концерт для детей устроили специалисты центра детских и молодежных инициатив «Шанс». Юных зрителей ждали театральные зарисовки и веселые загадки. Также ребята сшили игрушечного кота на мастер-классе, а после получили вкусные угощения.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Напомним, в этом году празднование Масленицы в Лобне пройдет в парках «Киово» и «Река времени». Также в округе пройдет смотр-конкурс чучел: победителей наградят на празднике в парке «Киово» 17 марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется ежедневно.

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