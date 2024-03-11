11 марта 2024, 11:07
Спортивные зоны и площадки для мероприятий расчистили от снега в парках Лобни перед Масленицей
Парки в Лобне готовятся к теплому сезону. Там в преддверии Масленицы рабочие расчищают снег на спортивных площадках и в зонах массовых мероприятий.
Уборка снега продолжается в парке «Река времени» и парке «Киово». По словам главы городского округа Лобня Анны Кротовой, там пройдут основные гуляния на Масленицу, 17 марта.
Напомним, в округе состоится смотр-конкурс чучел Масленицы.️ До 12 марта участникам необходимо представить свои работы по адресу: улица Чехова, дом № 5. Итоги подведут 13 марта, а победителей наградят на празднике в парке «Киово» 17 марта.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.
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