Подмосковье 29 марта 2024, 14:03 Концерт и мастер-классы проведут на фестивале «Зарайская нива» в Подмосковье 6 апреля Медиасток.рф

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Фестиваль «Зарайская нива» пройдет в парке культуры и отдыха в Зарайске 6 апреля. На нем представят около 30 экземпляров сельскохозяйственной техники и дадут старт полевым работам.

Как рассказали в администрации округа, на фестивале представят новейшие тракторы и другую технику, а местные фермеры предложат натуральную продукцию собственного производства. Для гостей проведут мастер-классы и праздничную лотерею. Кроме того, посетителей угостят гречневой кашей и пловом по особым рецептам.

Пресс-служба администрации города или района

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