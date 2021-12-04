Контроль за наказами. Брынцалов рассказал о реализации народной программы «Единой России» в Подмосковье

Реализация народной программы партии «Единая Россия» обеспечит высокий уровень жизни людей. Но важно не только ее выполнение, но и контроль и подотчетность жителям. Об этом заявил спикер Московской областной думы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов на XX съезде партии.

Он напомнил, что партия «Единая Россия» сформировала свою избирательную программу на выборах в Госдуму и региональные парламенты на основании наказов, запросов и инициатив граждан. На съезде президент России Владимир Путин поручил членам партии приступить к выполнению взятых на себя обязательств.

«Президент поставил задачу обеспечить высокое качество уровня жизни жителей. Этим он еще раз подчеркнул, что каждый депутат должен контролировать, как выполняются наказы в рамках принятых государственных и региональных бюджетов. А после результата отчитаться перед избирателями и сообщить им о следующих инициативах», — заявил Игорь Брынцалов.

Спикер Московской областной думы отметил, что в законе о бюджете региона все инициативы и предложения жителей разбили на несколько уровней. В первый вошли организация важных социальных объектов в каждом муниципальном образовании Подмосковья. На второй уровень расположили инициативы, которые собрали депутаты во время предвыборной кампании, а также предложения муниципалитетов.

Для реализации наказов в Мособлдуме созданы девять программных комиссий из депутатов, которые начнут выполнять поручения президента и съезда по воплощению народной программы в жизнь.

«Работа уже началась. Мы будем реализовывать поручения наших жителей, а по итогам отчитываться. Задачу, которую поставил перед нами съезд в начале избирательной кампании мы выполним, поэтому сразу после окончания собрания продолжим работу на территории своих округов», — отметил Брынцалов.

Заключительный этап съезда «Единой России» прошел в Москве в субботу, 4 января. На нем представили отчет партии за пять лет, подвели итоги избирательной кампании, а также утвердили планы по выполнению народной программы, собранной по наказам избирателей.

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на съезде заявил, что партия достойно проявила себя в сложных условиях избирательной кампании и доказала, что по праву занимает лидерские позиции в парламенте. Путин подчеркнул, что сейчас депутатом фракций «Единой России» в парламентах всех уровней нужно бросить все силы для выполнения просьб избирателей. Он подчеркнул, что народные избранники должны сохранять диалог с людьми на уровне первичных организаций.