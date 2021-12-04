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    04 декабря 2021, 16:50

    Контроль за наказами. Брынцалов рассказал о реализации народной программы «Единой России» в Подмосковье

    Анатолий Минкин, Ксения Чернухина

    Реализация народной программы партии «Единая Россия» обеспечит высокий уровень жизни людей. Но важно не только ее выполнение, но и контроль и подотчетность жителям. Об этом заявил спикер Московской областной думы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов на XX съезде партии.

    Контроль за наказами. Брынцалов рассказал о реализации народной программы «Единой России» в Подмосковье

    Он напомнил, что партия «Единая Россия» сформировала свою избирательную программу на выборах в Госдуму и региональные парламенты на основании наказов, запросов и инициатив граждан. На съезде президент России Владимир Путин поручил членам партии приступить к выполнению взятых на себя обязательств.

    «Президент поставил задачу обеспечить высокое качество уровня жизни жителей. Этим он еще раз подчеркнул, что каждый депутат должен контролировать, как выполняются наказы в рамках принятых государственных и региональных бюджетов. А после результата отчитаться перед избирателями и сообщить им о следующих инициативах», — заявил Игорь Брынцалов.

    Спикер Московской областной думы отметил, что в законе о бюджете региона все инициативы и предложения жителей разбили на несколько уровней. В первый вошли организация важных социальных объектов в каждом муниципальном образовании Подмосковья. На второй уровень расположили инициативы, которые собрали депутаты во время предвыборной кампании, а также предложения муниципалитетов.

    Для реализации наказов в Мособлдуме созданы девять программных комиссий из депутатов, которые начнут выполнять поручения президента и съезда по воплощению народной программы в жизнь.

    «Работа уже началась. Мы будем реализовывать поручения наших жителей, а по итогам отчитываться. Задачу, которую поставил перед нами съезд в начале избирательной кампании мы выполним, поэтому сразу после окончания собрания продолжим работу на территории своих округов», — отметил Брынцалов.

    Заключительный этап съезда «Единой России» прошел в Москве в субботу, 4 января. На нем представили отчет партии за пять лет, подвели итоги избирательной кампании, а также утвердили планы по выполнению народной программы, собранной по наказам избирателей.

    Президент России Владимир Путин в своем выступлении на съезде заявил, что партия достойно проявила себя в сложных условиях избирательной кампании и доказала, что по праву занимает лидерские позиции в парламенте. Путин подчеркнул, что сейчас депутатом фракций «Единой России» в парламентах всех уровней нужно бросить все силы для выполнения просьб избирателей. Он подчеркнул, что народные избранники должны сохранять диалог с людьми на уровне первичных организаций.