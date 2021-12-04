Путин заявил, что «Единая Россия» по праву является партией большинства

«Единая Россия» уверенно победила на осенних выборах и доказала, что по праву является партией-лидером и партией большинства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передало РИА «Новости».

Путин в своем обращении на съезде ЕР отметил, что партия достойно проявила себя в сложных условиях избирательной кампании и выдержала жесткую конкурентную борьбу.

«[„Единая Россия"] вновь доказала, что по праву является партией-лидером, партией народного представительства и парламентского большинства», — заявил глава государства.

Партия победила на выборах уверенно и с солидным преимуществом, подчеркнул президент.

Путин также заявил, что у «Единой России» есть все ресурсы, чтобы поддержать просьбы людей. Диалог с россиянами нужно укреплять на уровне первичных организаций, указал он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин был и остается неформальным лидером «Единой России», которой в этом году исполнилось 20 лет.

«Единая Россия» на выборах в Госдуму получила 49,82% голосов и сохранила конституционное большинство.