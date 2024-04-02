Подмосковье 02 апреля 2024, 13:25 Контроль за электроснабжением в школах Подмосковья усилят в дни ЕГЭ Мособлэнерго

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Компания «Мособлэнерго» обеспечит подмосковные школы надежным электроснабжением в дни проведения ЕГЭ. Для этого отменили все ремонтные работы на объектах, снабжающие учебные заведения, до 22 апреля.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, сотрудники компании осмотрели линии электропередачи и подстанции, подготовили передвижные дизельные электростанции и провели инструктаж для выездных бригад. Кроме того, в компании предприняли дополнительные меры по пожарной и антитеррористической безопасности объектов.

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В ведомстве добавили, что в досрочном периоде сдачи ЕГЭ принимают участие экстерны и школьники, которые успели освоить индивидуальный план, а также студенты колледжей и техникумов.

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