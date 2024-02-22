Подмосковье 22 февраля 2024, 16:06 Контроль за электроснабжением усилят в Подмосковье в февральские праздники Россети Московский регион

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Сотрудники компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» перейдут на особый режим работы в праздничные дни с 23 по 26 февраля. Круглосуточно дежурить будут 66 аварийных бригад.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, в «Мособлэнерго» отменят все плановые ремонты и переключения, кроме работ, связанных с ликвидацией технологических нарушений.

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При вводе режима повышенной готовности дополнительно привлекаются 303 бригады и 573 единицы спецтехники. В случае необходимости они будут задействованы в оперативном восстановлении электроснабжения.

Энергетики Подмосковья уже провели внеплановые проверки электросетей, осмотрели линии электропередачи и оборудование, а также проверили готовность спецтранспорта к возможным авариям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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