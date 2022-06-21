Контейнеры для раздельного сбора отходов установят в 183 парках Подмосковья

Посетители подмосковных парков смогут выбрасывать мусор в контейнеры для раздельного сбора. Внедрить систему планируют с 1 сентября этого года в 183 парках.

Площадки для раздельного сбора организовали в 89 парках. Еще в 50 уже установили специальные контейнеры. Администрациям городских округов поручили заключить договоры с мусоровывозящими компаниями и до 1 июля разместить контейнеры в 183 парках. Полностью внедрись раздельный сбор планируют до начала сентября этого года.

«В этом году в парках региона установят контейнеры для раздельного сбора отходов. Повсеместное внедрение раздельного сбора вносит большой вклад в формирование новой культуры обращения с отходами и развивает экологическую сознательность у жителей Подмосковья», — отметил глава Минблагоустройства Михаил Хайкин.

Отходы, собранные в специальный контейнер, будут отправлять на переработку. Гости парков смогут выбрасывать туда макулатуру, пластик, стекло и металл.