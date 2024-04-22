Подмосковье 22 апреля 2024, 14:14 Контейнер для сбора пластиковых крышек установили в лицее № 7 в Химках Контейнер для сбора крышек установили в лицее Химок Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Экологическая акция по сбору вторсырья «Сдавайся!» продолжается в Химках. Новую площадку открыли в лицее № 7. Там установили контейнер для сбора пластиковых крышек.

Учащиеся лицея уже присоединились к экологическому проекту и сдали собранные крышки. Специальные контейнеры могут вместить до 50 килограммов пластика. После переработки крышки превратятся в полезные предметы, например, в садовую мебель.

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«Химки — зеленый город и один из лидеров региона по количеству экологических программ. При поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина и Совета депутатов в Химках вопросам переработки вторсырья уделяют особое внимание. В административных центрах и школах у нас установлены фандоматы по приему пластика. А для крупногабаритного мусора открыли пункт приема старых мебели, бытовой техники и покрышек „Мегабак“», — рассказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

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