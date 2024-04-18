Подмосковье 18 апреля 2024, 16:44 Конкурс среди работников НПО имени Лавочкина прошел в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Победителей корпоративного конкурса профессионального мастерства LaspaceSkills наградили в Химках. Участниками состязания стали 200 молодых специалистов научно-производственного объединения имени Лавочкина.

Работники космического предприятия проверяли свои навыки в 16 компетенциях по направлениям: производство, конструирование и сопровождение основных процессов.

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«Конкурс состоял из двух этапов, первый из которых — теоретический. Было большое количество вопросов по теме машиностроения и космической отрасли. Также были и практические задания», — поделился участник конкурса LaspaceSkills Юрий Аганин.

Работу специалистов оценивали свыше 60 экспертов. Победителей и призеров наградили денежными призами и благодарственными письмами. Вместе с тем им дали возможность повысить разряд или категорию.

Далее лучшие работники представят научно-производственное объединение на корпоративном чемпионате «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2024» и на международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек».

«Прошел большой конкурс, было представлено целых 16 компетенций. Чемпионат профессионального мастерства — это очень серьезный механизм выявления лучших специалистов предприятия. Также конкурс дает хороший стимул для молодых работников», — отметил директор административного департамента госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин.

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