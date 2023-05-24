Подмосковье 24 мая 2023, 13:33 Конкурс среди пожарных и спасателей начался в Коломне ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Смотр-конкурс на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы» будет проходить в течение трех дней в Коломне. В соревнованиях принимают участие 38 команд, в том числе 14 из «Мособлпожспаса».

Первый этап конкурса — теоретический. Он включает пять вопросов, ответить на которые нужно за 10 минут. Неправильный ответ добавляет штрафное время, которое отражается на итоговом результате.

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Практическая часть делится на три эпизода. В первом случае пожар условно происходит в квартире, расположенной в высотном доме. Нужно спасти людей с верхних этажей при помощи веревки, вскрыть металлическую дверь, найти очаги возгорания и раненых.

Второй эпизод — условный пожар в офисе, третий — оказание первой помощи пострадавшим.

«Все эти этапы выбраны для соревнований не случайно. Они воспроизводят наиболее распространенные ситуации, с которыми пожарные сталкиваются во время работы», — сказал заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк.

На конкурс в Коломну приехали лучшие звенья газодымозащитной службы Подмосковья. Организаторы отметили, что на пожарных и спасателях лежит обязанность не только показать наилучший результат, но и поделиться опытом друг с другом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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