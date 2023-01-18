Подмосковье 18 января 2023, 11:47 Конкурс «Педагог года — 2023» начался в Можайске

Читать 360tv в

Семеро педагогов из Можайска поборются за звание учителя года. В городском округе стартовал конкурс профессионального мастерства среди сотрудников образования.

Реклама

Педагоги уже начали проводить открытые уроки, классные часы и мастер-классы, где делятся с коллегами своими идеями. Например, учитель Анна Гайер представила разработку для уроков литературного чтения с лягушкой-путешественницей. Отправляясь вместе с ней по разным странам, ребята изучают скороговорки и загадки, а также учатся анализировать текст. Самое главное — это нескучно и нравится школярам!

Анжелика Ильина устроила экскурсию в прошлое на уроке обществознания. Чтобы отгадать тему урока, детям пришлось прибегнуть к азбуке Морзе, а усвоить материал помогла «Копилка мудрых мыслей» — сюда нужно было «складывать» ключевые фразы, по которым можно вспомнить урок. Позже Ильина провела классный час, где рассказала о судьбе землячки — разведчицы партизанского отряда Александры Дрейман. В память о ее подвиге ребята сделали тематическую аппликацию.

Испытания для учителей продлятся до 20 января. Итоги конкурса «Педагог года — 2023» будут объявлены в марте.

В Подмосковье продолжают реализовывать меры поддержки учителей. По поручению губернатора Андрея Воробьева получателями сертификатов на социальную ипотеку станут еще 73 педагога в 2023 году.