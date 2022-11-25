Подмосковье 25 ноября 2022, 11:42 Еще 73 педагога из Подмосковья получат жилье по льготной ипотеке в 2023 году

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Получателями сертификатов на социальную ипотеку станут 73 педагога из Подмосковья в 2023 году. Прием заявок начнется в январе, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

«Первыми документы смогут подать воспитатели — с 10 января. С 20 февраля по 24 марта начнется прием документов для учителей, а с 03 апреля по 28 апреля — для молодых педагогов», — уточнила она.

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Участие в программе дает возможность педагогам получить гарантированное трудоустройство и жилье, за которое будет платить регион.

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«Традиционно многие подают документы на участие, специальная комиссия их внимательно изучает, ведь претендент должен проходить по всем требованиям», — сказала Каклюгина.

Узнать об условиях участия в программе можно на сайте Минобразования региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 56 социальных объектов в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.

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