Конкурс о достопримечательностях Подмосковья анонсировали на премии «Медиана»

Специалисты по достопримечательностям Московской области смогут принять участие в конкурсе «Узнай Подмосковье». Его в разговоре с «360» анонсировал исполнительный директор некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.

Он пояснил, что в рамках конкурса участники напишут статьи о разных примечательных и известных местах Московской области.

«Пока конкретные даты не объявлены, но будут ценные призы. Информация появится на сайте правительства Московской области», — пообещал Козловский.

Церемония вручения премии губернатора Московской области «Медиана» началась в среду, 26 мая. Там назовут имена 15 лучших журналистов и блогеров, которые освещают жизнь Подмосковья и помогают развитию и популяризации региона.

Все работы оценил экспертный совет во главе с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым. Призовой фонд премии составляет три миллиона рублей. Победители получат по 200 тысяч рублей. «360» ведет прямую трансляцию с церемонии.