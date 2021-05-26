Премию губернатора Подмосковья «Медиана» вручают в Подмосковье. Трансляция

В Подмосковье выбирают лауреатов губернаторской премии «Медиана». Сегодня, 26 мая, станут известны имена 15 лучших в сфере СМИ, интернет-блогов и социальных сетей.

Премия вручается впервые, но планируется, что она станет ежегодной. Ее учредили для поддержки талантливых авторов, освещающих жизнь Московской области, чьи работы помогают развитию и популяризации региона.

В экспертный совет премии вошли журналисты и руководители ведущих российских средств массовой информации. Возглавил его председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Несколько месяцев они рассматривали присланные материалы, определяли их социальную значимость для региона, актуальность поднятых тем и глубину их раскрытия.

Призовой фонд премии составляет три миллиона рублей. Победители получат по 200 тысяч рублей. Также выберут лучшую муниципальную пресс-службу региона.