Конкурс на строительство школы в Красногорске на 1100 мест объявили в Подмосковье

В Подмосковье объявили открытый конкурс в электронной форме на строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области

Объявление опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Школу будут строить в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», финансирование будут осуществлять за счет средств областного и городского бюджетов.

Завершить строительство школы планируется в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что темпы строительства в регионе выросли на 50%.