06 июля 2022, 00:36
Конкурс на строительство школы в Красногорске на 1100 мест объявили в Подмосковье
В Подмосковье объявили открытый конкурс в электронной форме на строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области
Объявление опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.
Школу будут строить в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», финансирование будут осуществлять за счет средств областного и городского бюджетов.
Завершить строительство школы планируется в 2024 году.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что темпы строительства в регионе выросли на 50%.