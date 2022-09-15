Конкурс на строительство МКД в Солнечногорске для расселения из аварийного жилья объявили в Подмосковье | 360°

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Конкурс на строительство МКД в Солнечногорске для расселения из аварийного жилья объявили в Подмосковье

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Конкурс на строительство жилого дома в микрорайоне Рекинцо-2 в городском округе Солнечногорск объявили в Подмосковье. Об этом рассказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Информацию разместили в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Открытый конкурс проводят в электронной форме на выполнение работ, связанных с инженерными изысканиями, разработкой документации и выполнением строительно-монтажных работ.

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Заявленная цена контракта составляет 525 822 097 рублей. Заявки принимаются до 22 сентября, 28 сентября будут подведены итоги определения подрядчика.

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Строительство многоквартирного жилого дома будут осуществлять в рамках госпрограммы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы», его будут финансировать за счет средств бюджета городского округа Солнечногорск.

Строительство планируют завершить в 2023 году.

По поручению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье приняты меры для досрочного выполнения программы расселения из аварийного жилья. Завершить текущий этап проекта планируется до конца 2023 года.

Солнечногорск

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